En plena campaña electoral se cruza el día contra la violencia sexista, de género, machista… Llámela como quiera. Esa que mata a decenas de mujeres cada año en nuestro país, esa que sangra a esta sociedad, y contra la que tantas gentes aún callan. Violencia que algunos se empeñan en esconder no por vergüenza, sino porque todavía hay tantos que se consideran con el derecho a ejercerla, porque siempre fue así, desde los más remotos tiempos en los que lo que pasaba dentro de cada casa solo importaba a Dios y a esa casa, en los que los trapos sucios se lavaban dentro.

Se cruza este día, que es cada uno de los del año, en plena campaña electoral, el domingo anterior al que estamos llamados a las urnas para decidir lo que queremos para Andalucía. No para España ni para la humanidad, para Andalucía. Y quisiera escuchar a la clase política desgranar propuestas a llevar a cabo contra esa violencia que cada año se lleva por delante a 50 o a 60 o a 70 mujeres, más las centenares que deja lisiadas, más las miles que han de denunciar o que callan. Algunos se amparan en esa minúscula parte que usa esta lacra para sacar ventaja. No merecen la pena. Olvidémosla. A mí me gustaría que ellas y ellos, quienes han de legislar, nos dijeran cómo van a reforzar la educación para enseñar desde la igualdad; cómo van a reforzar los servicios sociales para ayudar desde la ley; cómo van a reforzar la justicia, para que sea mucho más rápida y justa, y quienes la impartan estén imbuidos de esta igualdad, desde el concepto de la igualdad misma, que es lo que deber ser la justicia. Sí, este domingo, aniversario de aquel otro 25 de noviembre en el que las tres hermanas Mirabal murieron violentamente hace 58 años a manos de la policía secreta del dictador dominicano Trujillo. Nadie debe permanecer impasible ante estos hechos que están sucediendo continuamente contra la mitad de nuestra sociedad, desde la otra mitad, mientras aún se calla, mientras todavía se mira hacia otro lado, mientras aún se busca una explicación o una causa que los justifique, porque algo habrá hecho, mientras el silencio reina por las calles y plazas, silencio cómplice de unos asesinos, de unos bestias que jamás deberían haber sido paridos por aquellas a las que luego matan, maltratan, golpean, violan, ridiculizan, ensucian, hacen enfermar. ¿Culpables? Todos, porque todas y todos somos un mismo cuerpo social, aunque solo una parte de este cuerpo es el que se lleva los palos, físicos, psicológicos, sociales incluso. Educación, esa es la base, y ahí debe estar la apuesta de los gobiernos, de todos los gobiernos, para arrancar esta mierda de la sociedad. Démosles las armas a los docentes, las armas que no tengan que utilizar luego quienes han de ser la policía. La mejor policía social es la escuela, pero con armas de letras, de medios, de prestigio. A ver qué dicen los políticos el domingo.