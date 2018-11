Casado y la Educación

Pablo Casado, quién aún es el líder del Partido Popular, vino a Granada a decir que quiere quitar las competencias educativas a las Comunidades Autónomas, que ha de ser el gobierno central el competente en educación, y las autonomías, si eso, que se dediquen a administrar. A ver, que los listos están en la capital, en Madrid, y que los provincianos lo que tenemos que hacer es dedicarnos a currar para que allí puedan ordenar, sobre todo en esto de la educación, como toda la vida de antes. Él de esto sabe mucho, y los demás sabemos que sus capacidades no tienen límite; el presidente del PP sacó unas trece asignaturas de una carrera, me parece que de derecho, en un verano. Tío listo, tanto como para llegar a presidir a la derecha española. Y no contento con esto sacó los másteres universitarios sin siquiera ir a clase. Un talento, el mismo que la derecha ha puesto al frente de sus cosas. Y supongo que como él sabe tanto de procesos educativos, porque para hacer esas virguerías hay que saber para reventar, (había puesto que hay que saber un huevo, pero es una expresión machista, y hemos de intentar ir suprimiéndolas de todas partes), pues eso, que él se va a ocupar de centralizar toda la enseñanza desde Madrid, que las autonomías de eso no entienden (salvo Castilla-León), y va a comenzar por cepillarse toda la reforma que el gobierno del PSOE quiere realizar sobre la ley Wert, aquel que acabó en París tan ricamente pagado y ornado. Casado quiere lo mejor para España, pero antes quiere lo mejor para él y los suyos. Puede parecer normal, por eso igual en su reforma apunta cómo aprobar una docena de asignaturas en un verano. Lo que viene a señalar que durante al menos dos o tres cursos estuvo tocando la bandurria con capa y lazos por las fiestas madrileñas. Chico listo este que desde Granada, bajo el sol, sonreía, aún sabiendo que su futuro pasa de forma inexorable por esta campaña electoral en la que todos los partidos se han afanado en darse caña, sobre todo en dársela a quien aquí gobierna, cosa que parece normal. No sé lo que ocurrirá el domingo, pero espero que quienes aquí vivimos escojamos libremente a nuestros representantes, esos que han de seguir legislando para Andalucía, también en educación, antes de que la derecha llegue al poder y quite eso que Casado ha dicho, aunque me apuesto con usted dos pesetas a que luego no será capaz de hacerlo, y no porque no llegue al poder, que llegará en algún momento en rebujo inconfesable con Ciudadanos o con VOX, sino porque siempre fue igual, desde la oposición criticaron y al llegar al gobierno solo utilizaron los avances realizados precisamente a su servicio, porque todo tiene al menos dos caras, y nadie como quien es capaz de llegar al poder para encontrar la que más interesa a sus intereses.