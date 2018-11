La fiebre ecologista y medioambiental viene de atrás pero, últimamente, se está elevando el termómetro hasta el punto de que larvadamente se está creando, en la mayoría del personal, un complejo de culpabilidad excesivamente enfermizo. Sanidad nos aconseja los alimentos con colorines para que sepamos distinguir el bien del mal con etiquetados de advertencias más o menos recomendables para la salud. A la hora de freír patatas o un filete empanado se nos dice que deben estar en su punto evitando altas temperaturas. Cuidado con el pescado crudo por aquello del anisaki y el jamón, por poner otro ejemplo, que es uno de nuestros más relevantes y suculentos alimentos está siendo postergado y cuestionado por veganos y animalistas. A los primeros respeto sus gustos por las hiervas bucólicas y pastoriles, pero a los segundos me cuesta trabajo de entender por qué son obsesos radicalizados. No hace mucho veíamos por la tele a grupúsculos con pancartas y banderolas: –con el lema: «Asesinos de cerdos»– frente al conocido establecimiento madrileño del Museo del Jamón. Con estas grotescas protestas y puestas en escena rayanas en lo ridículo, lo único que produce en el cuerpo de la persona humana, que diría con ironía el gastrónomo académico Amate, es una activación de las glándulas salivares aumentando el deseo de ingerir un sabroso pernil blanco o de pata negra por lo que valga.

Pero no sólo se nos recomienda comer sano también pretenden que respiremos mejor y para ello, ya que se hace difícil acabar con las industrias tradicionalmente contaminantes, lo más fácil es emprender una revolución tecnológica poniéndole fecha de caducidad a los automóviles de diésel, gasolina e híbridos. Dentro de unos años, a partir de 2040, España prohibirá la matriculación de estos coches y diez años más tarde se ha marcado el objetivo de que no puedan circular vehículos de combustibles fósiles. Naturalmente muchos no llegaremos a verlo y nos marcharemos al más allá impuramente ’combustionados’; pero las generaciones más jóvenes sí disfrutarán de la nueva normativa, si es que no cambia, y sufrirán amargamente, cada mes, el ininteligible recibo de la compañía eléctrica de turno. Aunque tengo mis dudas sobre las fuentes energéticas, no contaminantes, del futuro… hay autobuses en los que se está experimentado con orujo y hace años se puso en marcha en Bristol un autobús impulsado por heces humanas. No es de extrañar que si con los detritus puede ponerse en marcha un autobús, los ingenieros traten de que con las heces de una familia pueda circular un turismo.

Lo que parece, al día de la fecha, es que la nueva industria automovilística opte por los coches eléctricos dotados de inteligencia artificial, de tal forma que ya no tendremos que molestarnos en conducir, ni aparcar. De momento conocidas empresas del sector están fabricando, en paralelo, los populares patinetes eléctricos –ya hay listas de espera– que sin duda es un medio de transporte nada contaminante.

Lo que está claro es que el gobierno nos está acorralando a los automovilistas con ocurrencias tan sublimes como la lanzada hace unos días por el Ministerio de Fomento. Ábalos ha llamado a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas las autovías, y nos invita a que paguemos por circular por ellas. Con tanto impuesto, directo e indirecto, a no ser por extrema necesidad, la verdad es que con este futuro incierto antes de comprar y mantener un coche lo más práctico y económico será adquirir un patinete cuando los diseñen con sidecar impulsado tras exonerar el vientre