El mocoso Dani Mateo

Desde el día de la gracieta, con la bandera de España, en una televisión ‘generalista’ por parte de un colaborador que suele manejar el humor cáustico y ácido con el que se relame la extremada izquierda, no han dejado de salir, como avispas asiáticas, los defensores del denominado cómico Dani Mateo. Consideran sus admiradores que sonarse los mocos con la bandera constitucional, la roja y gualda, es un hecho humorístico que entra dentro de lo que entienden por libertad de expresión. Pero hay quienes piensan, democráticamente, y por la misma razón de defender la libre expresión, todo lo contrario.

En un país normal debería haber actuado la fiscalía, pero como no lo hizo optó por denunciar el hecho un sindicato de Policía que presentó una denuncia, ante un juzgado de guardia, contra el presunto cómico por «ofensa a España, a sus símbolos y a la sociedad democrática». Este sindicato opina, con toda lógica, que como policías están obligados a perseguir toda clase de delitos y así las cosas el mocoso de Dani Mateo, se ha visto obligado a presentarse esta semana como investigado –antes imputado– en el juzgado correspondiente de Plaza Castilla de Madrid pero, con tan mala fortuna que en el escenario judicial, se le olvidó el texto. Amnesia transitoria premeditada porque, según Mateo, «lo inteligente es callar y ver lo que la justicia tiene que decir». El derecho a no declarar, aunque la legislación lo contemple, lo he dicho alguna vez y lo repito, me parece aberrante porque es una falta de colaboración y de respeto con la justicia.

Lo más cínico del investigado, que me ha llegado al alma, ha sido compararse, ante los medios de comunicación, como un tierno payaso. «Como ciudadano de este país –monólogo–, estoy preocupado porque estamos llevando a un payaso ante la justicia por hacer su trabajo… (y tras suspirar profundamente, añadió) y esto me preocupa por la imagen de mi país y mi bandera». Conmovedor. Unas declaraciones, en definitiva, para enternecer a los no iniciados en las astutas argucias que suelen esgrimir estos progresistas humoristas de la modernidad.

Compararse con un respetable payaso no sólo es una presunción desatinada sino una ofensa a la profesión circense. Ningún glorioso payaso hasta el más modesto y actual clown me lo imagino simulando una limpieza de nariz con la bandera de su nación.

Volviendo a las avispas, la fiscal general ha pedido una interpretación «proporcional» para delitos como el que se imputa a Dani Mateo. La señora Segarra –cuyo apellido me recuerda unos calzados que nos imponían nuestros padres en edad escolar–, que ostenta por el momento la jefatura fiscal, sospecho que siguiendo sensibilidades gubernativas, ha pedido una «reflexión sosegada» sobre los delitos de odio.

No sé qué interpretación «proporcionada» aplicará el resignado señor juez de Plaza Castilla, a la hora de dictar sentencia sobre el presunto cómico y su creativo gag, pero si el veredicto es «sosegado» no tenga la menor duda su señoría que el próximo numerito que nos ofrecerá, con regocijo, en la ‘generalista’ será miccionar sobre la enseña nacional, en acción de gracias. Que por vía uretra también es un acto de libertad de expresión.