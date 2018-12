Y Tezanos en la cocina

Me provoca hilaridad el maestro Manuel Alcántara que, a diario, se pregunta en su columna periodística por la exhumación de Franco porque lo cierto es que se está haciendo larga la espera. Larga y jurídicamente compleja tras el amparo legal solicitado por sus deudos. Pienso que a Alcántara lo único que le inquieta intelectualmente es la incertidumbre, la prolongación de un traslado cansino por esa manía de la premura que distrae. A Pedro Sánchez –a falta de pan, buenas son tortas– le encanta distraer con avisos prematuros y viajar. El viajar es, para muchos, una terapia una forma de huir de la realidad.

En plena celebración de los actos conmemorativos del cuarenta aniversario de nuestra Constitución va y se le ocurre plantear, la posibilidad de reformarla –cuestión revisionista en la que muchos estamos de acuerdo– para suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado, S.M. el Rey. Insinuar dicha posibilidad no parece oportuno en unos momentos terriblemente delicados, políticamente, donde los grupos de presión anticonstitucionalistas, secesionistas vascos, catalanes y Podemos, paradigma de la extremada izquierda, pretenden destruir el Estado democrático. No se si el anuncio fue para disipar y acallar el fracaso socialista en Andalucía o para significarse ante sus valedores antisistema. En cualquier caso, desde un punto de vista ético y estético, Sánchez no escogió ni el momento ni el escenario para el aviso prematuro.

Ese aviso prematuro, a través de Ábalos, a Susana Díaz para que hiciera las maletas, cuando aún estaban calientes las urnas del sorprendente escrutinio, ha sido una más de las precipitaciones, de ida y vuelta, porque la abstención socialista en los pasados comicios hay que analizarla, fundamentalmente, en clave nacional. Lo razonable hubiese sido que Pedro Sánchez, en un gesto de humildad y autocrítica, apoyase a su compañera porque, pese a no alcanzar la mayoría absoluta, obtuvo el mayor número de votos. De todas formas es evidente la nula empatía entre Díaz y Sánchez que ha aflorado con la pérdida del gobierno andaluz, aunque para guardar las formas se haya rectificado, aparentemente, dilatando el conflicto por un tiempo pero en realidad, ‘consumatum est’, pese a que Susana ha manifestado que no tiene intención de abandonar la política.

Persiste el presidente Sánchez en aprobar los Presupuestos pese al alto precio que le reclaman sus interesados amparadores; al margen de los asuntos económicos permanece la duda de los nacionalistas catalanes que exigen la liberación de los políticos presos por su vinculación al rebelde 1 de octubre y un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Así las cosas lo más probable es que no se puedan aprobar y ello determine un adelanto de las elecciones generales.

Tezanos sigue cocinando encuestas en el CIS con unos resultados generosamente optimistas para el PSOE, dignos de diez estrellas Michelin, pero a la vista de lo ocurrido en Andalucía yo me tentaría la ropa. Mientras tanto, con la premura que distrae, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, siguiendo el ejemplo del presidente, vuelve a la carga con el anuncio que hizo este verano de que está dispuesta a prohibir los toros, la caza, la pesca y los circos. Eso es muy bueno para incluirlo en el programa electoral. Oído cocina.