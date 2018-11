Cuaderno de Campaña- Día 5. El cambio cromático

Cuenta Quico Chirino en su blog, que no debes perderte, Rumore Rumore, que “a las once y diez de la noche, Juan Marín y Juanma Moreno al fin se enfrascaron en un rifirrafe; paradójicamente, justo después de que el líder de Ciudadanos le tirara los tejos: “Usted y yo, si sumamos los escaños suficientes, nos vamos a poner de acuerdo”. Y eso que Marín había empezado en su primer turno atacando al líder de los populares”. Y añade que no hubo más, que quedaron como amigos, que es como ha titulado su reflexión sobre el debate de anoche en Canal Sur.

Y, de todo lo que he leído al respecto, me ha resultado lo más acertado, porque el debate, ni siquiera ha necesitado de finos análisis políticos. Con un poco de sentido del humor, unas gotas de oficio periodísitico e infintas dosis de paciencia para aguantar al final de la larga laboral el desempeño de los candidatos, bastaba. No dio para mucho más.

Así que como estaban fifty-fifty entre damas y caballeros, mujeres y hombres, me ha dado por pensar en los colores. No solo en los que lucían para el debate, donde ellas optaron por tonos verdes que se asocian a la bandera andaluza y ellos por trajes estilo el-corte-inlés de colores azulones tirando a oscuro. El de Ciudadanos sin y el del PP, con. Corbatas, digo.

Y, entonces, me fui hasta el mantra que domina esta campaña electoral, que es el del cambio político, según escucho. Resulta que el PSOE lleva gobernando en la Junta de Andalucía 37 años -es decir. todos-, y sus contrincantes dicen que estas elecciones son las del cambio. Lo dicen, claro está, porque el cambio son ellos.

Por eso, quizá el cambio, en vez de político, va ser cromático. Y el Gobierno andaluz dejará de ser completamente monocolor. Será verde oscuro si se lían a pactar con AA, que es el morado de Podemos. O será de lo que salga entre el azul del Partido Popular y el naranja de Ciudadanos. Aunque no debe preocuparnos, porque el PP ya tuvo hasta hace unos cuantos años el logo naranja, como si ya supieran por dónde iban los tiros.

El caso es que el debate ya se ha celebrado y no ha habido color. Creo que viene otro más en TVE en el horizonte. Ya veremos. Pero lo que sí me parece, azules, rojos sociatas, naranjas ciudadanos o morados podemitas, es que la ciudadanía lo que no está dispuesta es a comerse de nuevo el marrón. No sé si me siguen.

CUADERNO DE CAMPAÑA #2D 2018

-DÍA 1: Y sí, las cosas cambian

-DÍA 2: Susana Díaz y la bola de cristal

-Día 3: Como lágrimas en la lluvia

-Día 4: Los mejores debates en TV de la Historia