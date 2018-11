Cuaderno de Campaña. Día 6. ¿Qué tiene Teresa?

¿Qué tiene Teresa Rodríguez?

Es lo que llevo preguntándome un buen rato, sobre todo, desde que me he parado a mirar bien esta maravillosa fotografía.

Para empezar pienso en Cádiz, ese lugar andaluz y atlántico que lo mismo te parece que estás en otro país que te sientes que por fin has llegado a casa. Y veo Cádiz con olivos y me muevo del azul al verde, del mar al olivar, ambos, señas de identidad, de territorio.

Y veo a Teresa Rodríguez ahí en medio, rodeada doblemente por olivos y periodistas. Y ella, mimetizada y transparente, sonríe. Me da que su sonrisa es cálida, y que lo que sale por su boca son propuestas para cuando llegue al Gobierno de la Junta de Andalucía. Si llega.

Le he seguido de cerca a Teresa durante la legislatura ya terminada. Y constato que hace su trabajo. Otra cosa es que esté de acuerdo con él. Y también constato, que a diferencia de otros muchos y otras muchas, no ha cursado la carrera de politiqués. Y, por ello, tiene un puesto de trabajo que se ganó honradamente a golpe de oposición (es profe de Insti), por lo que toda su carrera de activista y compromiso político la ha realizado ADEMÁS de las horas de estudio y de trabajo.

Sobre los hombros de Teresa recaerá, según las encuestas, ya veremos luego lo que votamos, la carta de dejarle gobernar a Susana Díaz. Con programa de gobierno conjunto o en coalición. O ya se verá cómo.

Solo de pensar en que esa responsabilidad recayera sobre mí me deja terriblemente helado. Solo espero que sepa hacer lo mejor para Andalucía, que es de lo que se trata estas elecciones, de perfil bajo tirando a bajísimo, en la que todavía no me he encontrado en el desayuno a nadie conversando sobre el tema.

Ahora que lo pienso, también, os comunico que estos días que quedan retrataré a Juanma, Susana y a Juan Marín. No se vaya a pensar nadie que tengo especial preferencia por Teresa Rodríguez, que no la tengo, que si acaso, porque lleva el mismo nombre que mi madre mía.

