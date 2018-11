Black, Brexit and The end

La situación es susceptible de empeorar. El escándalo que provocó el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, con el ‘whatsapp’, suyo o reproducido –da igual–, ha sido la gota que ha colmado el vaso para deteriorar aún más la imagen de los políticos sobre la Justicia. Menos mal que el previsible presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, con su renuncia previa ha roto el cambalache de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, al que Podemos se subió al carro, con lo que la renovación del órgano de gobierno de los jueces vuelve a la casilla de inicio. ¿O es un callejón sin salida? Y no me refiero a la huelga que han mantenido jueces y fiscales ante una ministra, reprobada por tercera vez, que antes de ocupar ese cargo fue activa ante las mismas reivindicaciones, sino a la utilización como argumentario de la influencia o contaminación partidista a la hora de enjuiciar a los encausados en el proceso independentista catalán.



Hemos llegado a un viernes negro, lleno de ofertas comerciales, pero en esta semana oscura nos hemos enterado que la Comisión Europea pone muy mala cara ante el borrador de unos Presupuestos, que pueden dormir el sueño de los justos. Tampoco sería tan grave, porque ya vemos al gobierno italiano cómo se hace el sueco o el sordo. Además, a la vista de las previsiones económicas del FMI y OCDE, que merman el crecimiento económico para España el año próximo, las cuentas se vienen abajo y entramos –o continuamos– en campaña electoral, tras escuchar a Pablo Iglesias que no se puede gobernar a golpe de decretos ley, aunque eso ya lo sabíamos al comenzar esta película.

Lo que debería colmar el vaso es el comportamiento del diputado que hace honor a su apellido y ofrece un bochornoso espectáculo, culminado con el escupitajo, lanzado o simple gesto –da igual– de otro republicano e independentista hacia el ministro José Borrell. Un gobierno no puede tener apoyo ni dialogar con un partido que sustenta a un sujeto así, que empaña el parlamentarismo español. Con acierto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que ocupa con dignidad el cargo, supo censurar la lamentable actuación de manera decidida y expulsó al rufián Rufián.

Pedro Sánchez continúa con su periplo viajero, que esta semana le ha llevado hasta Cuba. En la política exterior es donde el socialista busca tener el refrendo y prestigio del que no anda muy sobrado por aquí. Llegó de La Habana y se presentó como gran salvador de un éxito diplomático que no es otro que mantener la misma posición española (con la unidad territorial íntegra, incluida Cataluña) sobre la soberanía de Gibraltar. Levanta el veto anunciado a la cumbre del Brexit y seguimos atentos a una pantalla en la que ya se vislumbra el ‘The end’. ¿No les parece?