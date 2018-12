Hoy toca votar

Los andaluces estamos citados hoy a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento de esta comunidad autónoma y, consecuentemente, el gobierno de la Junta. La campaña electoral ha estado demasiado contaminada por discursos sobre cuestiones más allá de las propiamente autonómicas. La política nacional se ha colado en la primera línea de los debates y mensajes, a lo que ha contribuido la presencia –en mayor o menor medida– de los líderes en apoyo o auxilio de sus respectivas candidaturas.

Esta noche sabremos cómo se resuelven algunas de las incertidumbres que se plantean, entre ellas la hegemonía en el centro derecha y la deriva que ello pueda tener en la renovación o no de liderazgos regionales, con la incógnita de la entrada en el escenario y de qué manera de una fuerza de extrema derecha. En los partidos de izquierda, uno también extremado y otro más centrado, persisten dudas sobre el respaldo y la distancia que entre ambos mantengan, especialmente para quien intenta revalidar décadas de poder.

Si estos resultados marcarán el paso de cara al próximo horizonte electoral del 26 de mayo, con municipales, autonómicas no históricas, europeas y quién sabe si también adelanto de las generales, la formación del nuevo gobierno en Andalucía puede servir de modelo de éxito o fracaso ante ese panorama que se avecina. Las mayorías absolutas resultantes del bipartidismo han pasado a la historia, porque para muchos las dos grandes formaciones políticas no han sido capaces de regenerarse ni dar suficientes respuestas ante los problemas, lo que ha propiciado partidos emergentes, sin pasado del que arrepentirse y desde los que es más fácil predicar que dar trigo. La pluralidad y la fragmentación en las urnas no es un impedimento para que se pueda llegar a gobernar. Las alianzas y pactos deben formar parte de la cultura de nuestros políticos si así lo reflejan los votos, dentro del magnífico marco constitucional que acoge nuestra democracia y del que nos podemos sentir orgullosos, precisamente cuando conmemoramos esta semana su cuarenta aniversario. Nuestra Carta Magna, fruto del diálogo y la convivencia de entonces es perfectamente válida hoy, susceptible de cualquier reforma siempre que se haga dentro de los cauces legales.

Las elecciones son la expresión de la voluntad popular sobre la que se construye un Estado de Derecho. A partir de ahí a nuestros dignos representantes les corresponde trabajar y gobernar para todos. Andalucía se merece el mejor futuro posible, es mucho lo que se juega esta comunidad a lo largo de los próximos cuatro años para que no acudamos a dar el respaldo a una de las opciones que se nos presentan. ¿No les parece?