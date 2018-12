Constitución sí, crispación no

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución ha recordado lo mejor de cuanto se construyó entonces en pos del establecimiento de una sociedad democrática avanzada y la recuperación de libertades colectivas e individuales, tras salir de una dictadura. El acuerdo y el diálogo con el que se redactó nuestra ley de leyes quedó patente con la presencia de los dos jefes de Estado que han velado por su cumplimiento, los últimos cuatro jefes de gobierno, los tres padres vivos de aquel texto y dieciséis presidentes autonómicos. El reconocimiento a aquella Transición quedó patente en el acertado discurso de la presidenta del Congreso de Diputados «como un admirable logro político que debe perdurar». Pero Ana Pastor alertó de una cuestión fundamental, los logros conseguidos en esta democracia no son eternos. Sin caer en el catastrofismo, los radicalismos que van contra la tolerancia y el respeto ponen en riesgo la convivencia.

La crispación fomentada por algunos políticos, con desagradables escenas ocurridas recientemente en la misma Cámara Baja, parece haberse trasladado a las calles, especialmente tras el resultado de las elecciones andaluzas. La toma de la calle, y menos con violencia, no puede ser la forma de manifestar el desacuerdo con las urnas. En Cataluña la actuación de los mozos en una manifestación ha abierto una crisis que ahonda sobre el desnortado independentismo.

Es significativo que la ultraderecha haya brotado en España por Andalucía. Aquí se jugará la partida de la gobernabilidad, con una fuerza que ha ganado pero superada por una mayoría parlamentaria que lo impedirá. Nuestro sistema no garantiza el poder a la lista más votada y hay precedentes. No habrá experimento con gaseosa, en esta comunidad todos los partidos quedarán retratados primero en las negociaciones y luego con el papel que sean capaces de ejercer en el gobierno o en la oposición.

El Partido Popular, a pesar de una fuerte pérdida de respaldo, se encamina a encabezar un gobierno de coalición con Ciudadanos, aunque ambos estarán a merced de Vox, un partido -hay que tenerlo en cuenta- que se sitúa al margen de la Constitución con propuestas como dejar un solo parlamento en toda España o planteamientos sobre la emigración que hasta preocupan a la Conferencia Episcopal española. E incluso con la desaparición de la radiotelevisión pública, cuya existencia está contemplada en el Estatuto, que fue aprobado por el propio PP, aunque sí deberá afrontar una profunda reorientación.

La presidencia de la cámara autonómica y el reparto de consejerías entre populares y naranjas será el primer caballo de batalla. Juanma Moreno ya ha recibido peticiones de sus organizaciones provinciales para ocupar altos cargos de responsabilidad, como en Agricultura en el caso de Almería, o Educación por parte de Granada, para Marifrán Carazo. En juego están los sillones, pero lo importante será que quienes los ocupen gestionen con acierto y cumplan las aspiraciones de todos, que fue lo que se consiguió con aquel espíritu del 78, un un modelo de convivencia y concordia que merece consideración y continuidad. La Constitución, aunque pueda modificarse desde los procedimientos en ella establecidos, es incompatible con la crispación. ¿No les parece?