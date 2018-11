Los políticos se comportan durante la campaña como cualquier mortal en casa de sus suegros. No es que sean personas distintas, sino que solo son así los domingos que toca arroz.

Por eso, en campaña acuden al mercado a comprar el pescado que no se podrán comer porque se estropeará antes de que vuelvan a casa. Montan en bicicleta aunque la última vez que lo hicieron silbaban Verano azul. Juegan a la videoconsola, bailan, toman café con los militantes y se montan en el metro. Y, casualmente, siempre hay un fotógrafo cerca para inmortalizar ese preciso instante de sus vidas cotidianas.

Aunque la probabilidad sea la misma que la de encontrar un selfie mío en un gimnasio.

Una imagen de esta campaña será la de Juanma Moreno y Pablo Casado con sus familias en un Mac Donald. Lo verdaderamente sorprendente es que ninguno tuviera las manos manchadas.

Me costaría fiarme de cualquier persona -o político- que pueda ingerir un big mac sin que se le desborde el ketchup.

Muchos criticaron aquel posado pero lo hicieron con argumentos tan castizos que erraron en el ataque. Tan absurdo es sostener que los niños de esta tierra no saben hacer la ‘o’ con un canuto -y sin canuto, tampoco-, como pensar que por ser andaluz hay que alimentarse de serranitos.

El caso es que Juanma ha mostrado hoy la ‘otra cara de la bodega’. Primero en el bar León, templo cofrade granadino, se ha dirigido al auditorio en un mitin improvisado, subido sobre una caja de botellines. Igual que se daba el pregón del caracol en el sevillano bar de La Mina. Y después ha visitado a Pepe Torres -el tabernero- en Castañeda. Ese sitio donde me han hecho fotos en circunstancias tan extremas que si se usaran en una campaña electoral tendría las mismas expectativas que UpyD.

Me parece acertado en este giro culinario de Juanma, del big mac al follasa. No veo nada malo en el paloselfie de Juan Marín. Y me parece hasta espontáneo que Susana Díaz compre una telera.

Lo que tendrían que revisar algunos políticos y estrategas es por qué resulta tan llamativo que, de pronto, hagan lo mismo que cualquier vecino hace a diario.