Dos feos con ganas

Laura Seara, miembro de la gestora socialista, respondió el lunes a un tuit de los alcaldes de Valladolid y de Jun en el que se autoproclamaban ganadores de un debate entre seguidores de los tres aspirantes a las primarias socialistas. La diputada hizo un profundo esfuerzo dialéctico y replicó: “Mira que sois feos con ganas”.

Ahora sabemos a que se refería el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, cuando dijo que había que darse un “poquito de amor”.

Laura Seara, que fue secretaria de Estado de Igualdad con Rodríguez Zapatero, seguramente habría pedido la dimisión de cualquier hombre que hubiese hecho un comentario similar de alguna compañera, incluso, de alguna rival política. Pero en este caso su responsabilidad quedó resuelta con borrar el tuit.

Puede ser que maneje algún perfil falso y se equivocase al decir lo que piensa y no quiere que se sepa. Aunque tampoco hay que descartar que en el breve intersticio que medió entre ponerlo y quitarlo, Laura cambiara de opinión y tanto José Antonio Rodríguez como Óscar Puente les resultaran hasta atractivos.

A mí me ha sucedido muchas veces, y sobre todo por las noches, que aquellas mujeres que no me parecían agraciadas en exceso se me presentaban dos copas después como diosas. Y creo no haber coincidido en ninguna discoteca con la diputada gallega, que no quisiera que se diera por aludida.

Antes de eliminar el tuit, Laura Seara intentó justificarse ante el alcalde vallisoletano y atribuyó la apreciación estética a un chascarrillo sin importancia. Como las bromas en el pueblo de Gila, cuando en la noche de bodas de Antolín le tiraron la novia al río, se la cambiaron por una mula y hasta que no amaneció no se dio cuenta.

Es lo que tienen las primarias, que destapan los pensamientos más primarios.