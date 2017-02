LO MODERNO ES QUE LA GENTE VIVA BIEN

“Comprometidos por la Red”

La revista de arquitectura PRIMER-PLANO acaba de publicar una entrevista al Arq. Juan Carlos García de los Reyes. Se trata de una revista bimestral con sede en Trujillo (Perú) que alterna ediciones en papel con otras digitales, proponiendo contenidos propios de un medio de difusión y promoción de la arquitectura nacional e internacional, sus profesionales y técnicos, así como un portal para el reposicionamiento de la profesión en todas sus facetas.

Dicha entrevista se produce tras la conclusión de una conferencia que el autor de La Ciudad Comprometida impartió en el Teatro Municipal de Trujillo (Perú) invitado por el CEAU (Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Trujillo), en el contexto de su Semana de la Arquitectura, y en la que coincidió con profesionales tan prestigiosos como Juan David BOTERO (Colombia), Marcos BETANZOS (México) o Enrique CIRIANI (Perú).

Se trata de una entrevista distendida y amena, dónde el arquitecto planeta su visión, desde un plano personal, cercano y sin tabúes a su realidad profesional y al mundo de la arquitectura y del urbanismo latinoamericano en general.

Se tratan temáticas como la importancia de la conservación del patrimonio, la evolución de las ciudades modernas, y los problemas urbanísticos actuales y de las necesidades básicas de los ciudadanos, así como también se habla de su experiencia personal, bien como profesional, bien como docente.

Aunque os recomendamos la lectura completa de la entrevista, aquí os dejamos algunos extractos de la misma a modo de resumen:

Lo que ocurre aquí es que la gente es más cerrada, y tampoco se fomenta activamente la puesta en valor a los edificios históricos ni sus posibilidades para la conservación

JC: Bueno, la gente es cerrada, pero los profesionales tenemos la obligación de favorecer un cambio de sensibilidad con actuaciones y con discursos coherentes. Durante estas jornadas he oído cosas tan peregrinas como que proteger el medio ambiente es llenar una fachada de hiedra hasta el límite más exagerado, o que el argumento más sólido para evitar que se demuelan edificios de valor histórico es convencer al dueño de que ganaría más dinero rehabilitando la casa. Bueno pues igual eso puede ser un argumento… pero en realidad solo hay uno válido: y es que es de interés general que ese edificio se restaure, y que ser propietario lleva implícito una serie de obligaciones, no solo derechos, que incluyen que tienes que tener el inmueble en un razonable estado de conservación. Es decir, que tener un bien implica una serie de obligaciones, tener un bien en una ciudad histórica implica la obligación de conservar el bien, y si no tiene usted dinero, lo vende.

…Esa es la cruda verdad, el privado en verdad puede mover muchas cosas…

JC: Pero esa no es la sociedad que queremos, eso no es defender los intereses de la colectividad. Pero quiero que sepas que es compatible, porque yo llevo toda la vida haciéndolo, que es compatible que el empresario gane con un razonable equilibrio con los intereses comunes… es perfectamente compatible. Mira en las city de Londres, de Madrid, de Barcelona o de París, están las mismas empresas que hay en la city de Lima, en San Isidro. Sin embargo tú te vas a la city de Londres, y está maravillosamente urbanizada, no se ven los coches, todo exquisito, de última generación, te vas a San Isidro y es claramente insatisfactorio… Entonces, ¿Qué es lo que falla? Falla el que hace las reglas, el que coordina, falla la sociedad.

Creo que faltan muchas personas como tú, Juan Carlos, que tengan la voz, la cordura y la ética.

JC: Hombre, yo ya no soy casi interlocutor para nada, porque a base de años, cada vez soy un poco más descreído y sobre todo mucho más impertinente. Yo ya no me corto… Y cada vez tiendo a hablar más claro, y creo que está bien. Y tanto en auditorios entregados como el de la conferencia pasada, como si hay políticos… Jajajaja, a lo mejor hay que suavizarles un poco el discurso, pero hay que hablarles igual de claro. Para que asuman que no pueden jugar con la esperanza de la gente.

…Cuando a mí me preguntan sobre la modernidad o la arquitectura moderna….es que lo moderno es que la gente viva bien, eso es lo moderno… que la gente tenga trabajo, que los niños puedan ir andando desde su casa hasta el colegio, que cuando salgan de su colegio tengan instalaciones deportivas, que la ciudad sea segura, que la ciudad pues sea eficiente, consuma la menor energía posible, que en los parques hayan sitios para jugar, pero también haya vegetación, ¡eso es moderno! ¿O eso no es lo moderno?, que la gente viva en unos barrios en unas condiciones míseras, ¿eso es moderno?, ¿de qué les sirve que tú pongas ahí un edificio de última generación?, la modernidad es otra cosa, y no podemos sacrificar lo importante por lo accesorio: lo moderno es que la gente viva bien.

¿En Arequipa ha tenido colaboración por parte de la municipalidad o ha sido un poco complicado?

En Arequipa, lamento decirlo, han primado los intereses económicos, los intereses corporativos, el localismo provinciano, más la expectativas de enriquecimiento inmobiliario… La realidad es que pudimos concluir nuestro trabajo que finalmente obtuvo la conformidad, pero lo más importante es que la sociedad arequipeña en este caso, o la peruana en general, empiece a comprender que los debates sobre las cuestiones que afectan a nuestro futuro deben ser responsables, respetuosos, y proactivos… Sin embargo, eso aún no es así y por eso mi experiencia con los municipios en Perú es en general muy áspera.

Quisiéramos tu opinión sobre la enseñanza de la arquitectura en las facultades de nuestro país. ¿Eres docente?

No soy docente, soy docente vocacional, soy “misionero de urbanismo”. Ellos enseñan al alumno, y yo enseño a la sociedad. El urbanismo no está aún de moda en Perú, y en la universidad tampoco, ya que la enseñanza es muy teórica me parece a mí… Puede que se explique bien la historia del urbanismo, pero no se explica bien como mejorar las ciudades peruanas, porque la prueba es que no hay demanda de urbanistas, ni los arquitectos saben encontrar esa escala idónea para tomar las decisiones. La enseñanza en materia urbanística en Perú es muy deficiente, y eso justifica que mi equipo en colaboración con la UIM esté diseñando una maestría en Urbanismo y Gestión de la ciudad, eminentemente práctica, que de verdad enseñe a tomar las decisiones básicas.

Para acceder al texto completo de la entrevista pincha aquí