Ganar va de todos

Por la mañana me llama un alcalde de los que ‘está’ con Susana Díaz en el caso de que la presidenta andaluza presente su candidatura a liderar el PSOE. Es llamativo que se pueda tener una posición en presente sobre una opción que todavía es condicional. Gramaticalmente sería imposible, pero en política es una conjugación habitual.

Me cuenta que lo de Susana es cuestión de tiempo y que, aunque en las primarias habrá más disputa de la deseada, vaticina que la secretaria andaluza ganará con un margen holgado. Y a modo de prueba aporta el respaldo institucional y orgánico en el acto del pasado sábado.

Por la tarde hablo con un alcalde de los que está con Pedro Sánchez y después comparto varias horas con algunos de su equipo. Me dicen que el retorno del exsecretario general está organizado, que hay plataformas en todo el territorio y que a Susana los militantes no le perdonarán la afrenta del 1 de octubre. Aseguran que se mueven encuestas, algunas encargadas por el entorno de la propia presidenta andaluza, y pronostican que vencerán en las primarias. También, de manera holgada.

Y cuando se acerca la noche, recibo la llamada de un ‘intermediario’ de Patxi López, que todavía no sé muy bien con quién está pero lo intuyo. Me dice que el exlehendakari estará esta semana por Granada y hablamos de las distintas opciones. Debatimos sobre el riesgo que entraña para el PSOE andaluz que Susana Díaz acuda a las primarias. Y me desliza otros nombres que están moviendo algunos entornos socialistas, como el de Íñigo Urquizu, profesor universitario y diputado por Teruel. Su conclusión es que de aquí al congreso puede suceder cualquier cosa.

La mía tras oír a todas las corrientes es que ganar no va de suyo. Va de todos.