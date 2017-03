Todo un regalo

Si, así fue. Ayer me desayuné un bonito regalo; casi me había comido mi reglamentaria tostada con aceite y jamón cuando llegué a las páginas de opinión de nuestro periódico IDEAL y leí el titular “Reportero y artista”. ¿Sobre quién habrá escrito Mª Dolores Fernández-Fígares?, me pregunté. Y, qué sorpresa, era yo.

Fue una alegría ver que una amiga con la que compartí hace años viajes interminables pateando Andalucía oriental en busca de trajes típicos regionales —en esta ocasión con el gran Juan Bedmar—, hoteles con encanto y curiosos platos tradicionales, visitase mi exposición fotográfica “Luz, gloria, muerte” y le inspirase este artículo de opinión.

Gracias, María Dolores, por tu amistad.