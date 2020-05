¿Esto va de banderas?       

Acaso vaya de banderas, tierras y escudos para algunos que se arrogan la potestad de la patria. Patria. Yo pensaba que esto iba de comunidad, gente, personas, ciudadanía que está en su casa intentando proteger su vida y la de los demás, incluso y sobre todo de cualquier persona que pueda caer en esta enfermedad. Esto va de protegernos, no de liarnos en palabras hueras que siembran desazón y miedo en la gente, en gestos y búsqueda de quedar bien, en ganar terreno ante los votantes. Algunos aún no se han enterado de que nos quedamos en casa porque queremos parar esto, y esperamos que nuestros políticos se unan y gasten nuestros dineros en luchar contra este virus; y que se sienten y no se levanten hasta que lleguen a encontrar soluciones para resolver el problema económico, que es problema de vida de toda la ciudadanía. Esto no va de buscar votos, ni de quedar bien ante los votantes. Entérate, esto es algo que nadie conocía, y por tanto nadie sabía cómo resolverlo. El error sirve para avanzar porque forma parte del aprendizaje, pero algunos parece que ya nacieron sabiéndolo todo. Todo. Son los más equivocados. Y lo son porque al final esto lo vamos a resolver entre todos, y lo vamos a pagar entre todos, aunque algunos lo pagarán más caro que otros, con la propia vida. Y no es cosa de que la oposición siga postureando. Es hora de que todos empiecen a ganarse el sueldo que los confinados les pagamos.