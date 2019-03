Cabeza de ‘listo’

El amigo Pablo Madina -nada de lo que escribe en este blog hay que tomarlo necesariamente al pie de la letra- ofrece seis meses de suscripción on plus y dos entradas de cine por 24,95 euros. Si te inscribes ya, mañana recibirás mi newsletter sobre cotilleos políticos. Y si yo no fuera yo, lo pagaba gustosamente solo por el placer de después darme de baja de la newsletter de Quico Chirino.

Hablaré de listas, de nombramientos y de lo que puede suceder, que a veces coincide con lo que finalmente pasa.

El PSOE ya ha aprobado sus candidaturas al Congreso y al Senado en el comité provincial. Está tarde se celebra el comité director andaluz y, el sábado, el federal cerrará todo el proceso. Puedo augurar -la fuente es fiable- que Ferraz no va a tocar la lista de Granada. Pepe Entrena ha negociado bien. Ha dado entrada a los “deseos” de Pedro Sánchez y ha metido también a personas de su entorno. Mitad y mitad.

Pero eso no quiere decir que las dos listas gusten a todos… ni a todas. Uno de los aspectos más cuestionados es que ninguna de las dos la encabece una mujer. Por si no se han percatado.