La envolvente

El domingo escribía que la propuesta para convertir en vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Granada -TEAM le llaman- a un funcionario que fue en la lista de Vox formaba parte de una envolvente; el cortejo de Luis Salvador a Onofre Miralles para arrinconar a Sebastián Pérez.

Onofre me lo negó en Twitter, como era de esperar. Lo que pasa es que el concejal también conocido como Ono es dueño de sus actos pero no de sus interpretaciones. Estas últimas nos corresponden a los onofrólogos.

Menos mal que te expliqué que no había envolvente… — Onofre Miralles (@onofremiralles) January 26, 2020

Onofre es experto en que parezca que las cosas suceden por casualidad. Hasta el punto de haber conseguido que, realmente, así sea. Y ante las concesiones de Luis Salvador pone cara de ‘abstención’, que ese ese terreno a cubierto donde se resguardan los francotiradores.

El lunes, apenas 24 horas después, Luis Salvador ha propuesto que sea Onofre Miralles quien presida la nueva comisión de contratos; un foro pensado para controlar desde fuera la comisión oficial que ya existe y que, casualidades o envolventes de la vida, tiene al frente a Sebastián Pérez.

Me consta que la propuesta de Onofre era, si cabe, todavía más divertida. Luis Salvador utiliza a Miralles para tocar la fibra -y lo que no es la fibra- a Sebastián Pérez. O quizás sea al revés, aunque él no lo sepa.