Y sí, las cosas cambian. Se llaman Mar, Marifrán, Teresa y Ana.

Son los nombres de las cuatro candidatas de Granada al Parlamento Adalucía por Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Adelante Andalucía (Podemos+IU).

Este miércoles las citamos en la Madraza de la UGR, centro de estudios fundado en 1349 por Yusuf I y, acogidas a sagrado intelectual, posaron para las fotos del inicio de la campaña electoral, que ha comenzado hoy.





Y no, en la crónica, que he titulado ‘Con paso firme por Granada‘, no hablo de si llevan botas o tacones con las que se tropiezan o se dejan de tropezar en el empedrao granaíno de la calle Oficios, o de que si la número uno del PSOE es la única que va vestida de acuerdo con el color de su formación (rojo). No.

Se cuenta la pequeña historia de una fotografía que termina en la portada de hoy del diario. De una foto y una portada que es historia porque cuatro mujeres lideran en Granada las candidaturas de sus partidos al Parlamento de Andalucía y Olé.

En la fotografía aparece Ramón L. Pérez tirándoles unas fotos a las candidatas y, si te fijas, sentadito con el Mac en las rodillas, aparezco sentado junto a la verja.