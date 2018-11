Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, te lo juro. Bueno, Susana Díaz, como en la foto, parece que sí. Pero, abracadabra, el Periodismo y la Sociología insisten en acariciarla con mayor o menor acierto. Igual que los protagonistas de la campaña electoral en Andalucía. Veamos si concuerdan con las encuestas del CIS o las portadas de los diarios nacionales.

Ya se van viendo las primeras entregas de esta ciencia adivinatoria, si se me permite la expresión tan científica como la homeopatía. Por un lado, tenemos las entregas del CIS, que dan la victoria arrebatadora al PSOE y -oh magia de los datos- un triple empate entre Adelante Andalucía (Podemos+IU), Ciudadanos y PP. Hay que tener en cuenta que el PP, además, se hunde al final del casillero en una más que deshonrosa cuarta posición.

Pero, ya se sabe, hay mentiras, grandes mentiras, estadísticas y luego van las encuestas. Guardaremos esta del CIS, para ver cuánto de cocina intencionada tenía, sal y pimienta tóxica en la era de los masterchefs, tinta de sus venas y sus deseos. Con estos datos y el comienzo de la campaña electoral, ese momento taumatúrgico en el que los políticos te piden el voto y es el momento perfecto para pensárselo muy pero que muy mucho, empiezan a asomar la patita todos para mostrar sus verdaderas intenciones.

Pero, antes de entrar en harina, que decía mi bisabuela Alejandra, y como les había prometido versos y canciones, recordemos el mejor programa de la historia de la tele, ‘La bola de cristal‘, cuando Alaska no hacía todavía anuncios de bancos.

Ya más en serio, hay que dejar de acariciar la bola de cristal y acercarse a los periódicos, ya sean en papel o en línea, para escuchar y leer a los buenos periodistas que saben hacer su trabajo y que lo hacen muy bien. Hay que tener en cuenta que en tiempos de postverdad y fake news, nada mejor que tu diario local para que te informen directamente de lo que ocurre a tu alrededor. Sin embargo, ahora nos vamos a salir al exterior para ver qué se dice por ahí de lo que en Andalucía acontece. Y nos daremos cuenta de que son unas elecciones trascendentales para Andalucía y para España.

Andalucía es hoy un laboratorio en el que se investigan las tendencias de voto, el impulso de los mensajes, la acción del marketing, la efectividad de las redes sociales. Se destripa entero el ecosistema informativo para ver cómo afecta en los resultados electorales. Y de los resultados electorales en Andalucía se desprenden, todos coinciden, los próximos pasos que se tomarán en España.

Os he seleccionado para hoy el videoblog de la compañera y sin embargo amiga de El Correo de Bilbao OLATZ BARRIUSO. Certeramente, y en apenas noventa segundos, te disecciona la vital trascendencia del resultado de las elecciones andaluzas. Haz click y escúchale, me lo agradecerás. Ademas:

-En El Mundo abren en portada con un tema que me deja indiferente: Susana Díaz esconde el logo del PSOE en las banderolas de las elecciones andaluzas.

-En El País titulan en portada: Rivera busca un pacto con el PP para desalojar a Susana Díaz.

-Y como si se repartieran los personajes en las portadas, en ABC optan por Casado, con un fotón a toda plana que dice: Pablo Casado, de campaña en Sevilla.







