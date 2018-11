Hoy ha llovido todo el día. En Granada y, al menos, en Jaén, que yo sepa. Una lluvia como una manta que te cae sobre los hombros y te moja, te humedece y te trae recuerdos. Además, he visto que hoy domingo la campaña ha estado muy pero que muy flojita. Y encima, como hay debate en Canal Sur, mañana, los y las mandamases y mandamasas, se retiran a sus cuarteles de otoño para preparar el cara a cara.

Así que no me ha quedado otra que acordarme de una de mis escenas favoritas con lluvia. Y no es otra que aquella en la que momentos antes de morir, la replicante Susana Díaz, dice, mientras llueve:

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo… como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.

Y me da la impresión de que, por primera vez en 37 años, el PSOE o, directamente, no va a gobernar o, simplemente, no le va a merecer la pena. Veremos. Es hora de votar.

CUADERNO DE CAMPAÑA #2D 2018

-DÍA 1: Y sí, las cosas cambian

-DÍA 2: Susana Díaz y la bola de cristal