Martin Scorsese es muchas cosas. Quizás Taxi Driver (1976) con un autodestructivo Robert de Niro sea una de mis pelis favoritas. Pero es que también está Toro salvaje, una de boxeo (1980), y Uno de los nuestros, una de mafiosos espléndida (1990). Pero hay una parte quizá más desconocida del gran director de cine y son sus documentales. Además, muchos de ellos narran la historia del Rock and Roll, desde The Last Waltz hasta Shine a light con los Rolling Stones. Pasen y vean.

-1976 The Last Waltz

En español, El último vals,​ fue un concierto de despedida de la banda de rock The Band que tuvo lugar el Día de Acción de Gracias de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco. Martin Scorsese grabó un documental amgnífico. Fue el primero de una larga serie que a continuación detallamos. Ayer hablábamos de este concierto.

– 2005. No Direction Home

La pieza de Scorsese es descomunal. Como documental es modélico. Me cuesta imaginar cómo hubiera sido de no haber estado Scorsese (autor en 1978 de “El último vals” de The Band) responsabilizado del trabajo. ¿Le hubieran dejado a otro director de menos prestigio plantarse en las tres horas de duración? ¿O tener acceso al extenso y muy recóndito material de archivo? ¿O disponer de una entrevista con Dylan con tanto tiempo por delante? No se sabe. Lo que queda claro es que más allá de lo ambicioso del planteamiento está lo altamente satisfactorio del resultado. Scorsese selecciona, reparte y expone la información y el material que maneja con una meticulosidad y un sentido de la narración apabullantes. Se toma su tiempo cuando se lo tiene que tomar, entra al detalle cuando tiene que entrar y da voz a los satélites de Dylan cuando se la tiene que dar. Lo dicho: una lección, publica RDL.

-2008. Shine a light

Shine a Light es una película del director Martin Scorsese que muestra las presentaciones hechas por la banda de rock The Rolling Stones durante su A Bigger Bang Tour.1​ También incluye imágenes de archivo de la banda. El film lleva el nombre de «Shine a Light», una canción publicada en el álbum Exile on Main St. de 1972. La banda sonora fue publicada en abril de 2008 por la discográfica Universal. Scorsese filmó a los Rolling Stones el 29 de octubre y 1 de noviembre de 2006 en el Beacon Theatre de Nueva York. Los conciertos son precedidos por una breve introducción que muestra los preparativos de los shows, y una serie de antiguas imágenes y entrevistas de la banda. Se destaca la presencia de estrellas dentro del público, entre ellos el ex Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton.2​3​ Jack White, Buddy Guy y Christina Aguilera fueron invitados a participar de aquellas presentaciones.

-2011 George Harrison: living in the material world

La película sigue la historia del músico George Harrison desde su juventud en Liverpool, el fenómeno de la Beatlemanía, sus viajes a la India, la influencia de la cultura hindú en su música y su importancia como miembro de The Beatles. El documental está hecho con imágenes nuevas nunca antes publicadas, entrevistas a su mujer (Olivia), su hijo (Dhani), sus amigos y otra gente relevante.

-2019. Rolling Thunder Rewue

En otoño de 1975, Dylan se lanzó a una de sus aventuras artísticas más fascinantes. Aquella gira sirvió para que el autor de Like a Rolling Stone recuperase el contacto con la carretera, pero de forma diferente al resto de estrellas del momento, cuando el paisaje estaba dominado por las bandas de estadios. Dylan montó un grupo itinerante, sin miembros fijos, con colaboradores esporádicos y sin apenas ensayos y recorrió Estados Unidos en autobuses improvisando sobre la marcha las actuaciones en pequeños aforos. La mayoría de los participantes no sabían ni dónde ni cuándo iban a tocar en conciertos que podían durar cuatro horas y eran baratos ya entonces: 7,5 dólares, publica El País.

Hay más. Lo tienes todo en esta pieza.

-Dirigió el videoclip Bad de Michael Jackson

-Colaboró en un documental sobre Eric Clapton Nothing but the Blues’.

-Colaboró en el serial de siete documentales con otros tantos directores sobre la historia del blues

