Los héroes son unos moñas. Los príncipes azules son unos moñas. El amor no existe. Los tipos duros lloran. Los villanos, además, se enamoran. Los archienemigos siempre te traicionan. Ya no hay arquetipos. Los modelos chirrían. Solo nos quedan los antihéroes. Y las antiheroínas. Gracias a ellas, y a ellos, podemos ver cine sin que nos suba el azúcar. Estos son algunos de mis favoritos. Dime cuál es el tuyo.

Travis Bickle / Robert De Niro

Travis es encarnado por Robert De Niro, el cual le valió una nominación al Óscar al mejor actor por su interpretación de este personaje en la película Taxi Driver. De Niro trabajó como taxista en la ciudad de Nueva York durante cuatro semanas para adoptar el papel. En la trama de la película, Travis es un excombatiente de la Guerra de Vietnam que ante un trastorno por falta de sueño consigue un trabajo como taxista en la ciudad de Nueva York. Su trabajo nocturno le permite conocer el submundo y las zonas más peligrosas de la ciudad. Seriamente trastornado por toda su vida a bordo del taxi, la soledad y su pasado militar, llega a la conclusión de que su deber es «eliminar» el fondo de todo lo que aqueja a la sociedad, según Travis, esto es llevando a cabo el asesinato de alguien importante o algún otro violento acto significativo. Travis se llama a sí mismo «God’s lonely man» (El hombre solitario de Dios). La frase célebre de Travis, la cual es una de las frases más famosas en la historia del cine de Hollywood, se encuentra en la escena donde después de montar una pistola bajo la manga de su abrigo, se enfrenta a su imagen en un espejo y pronuncia las palabras «You talking to me?» («¿Me estas hablando a mi?»), desenfundando su arma al mismo tiempo y apuntando a su propia imagen. Esta imagen es un icono del cine y uno de las escenas mejor interpretadas por Robert De Niro en toda su carrera como actor.

-Cool Hand Luke / Paul Newman

A Luke Jackson Cool Hand Luke-, le gusta hacer las cosas a su modo, actitud que lo mete en problemas cuando termina en un campamento de prisioneros. Encarnado por Paul Newman, es una película adorable de la que es difícil escoger una escena. Me quedo cuando vuelve preso tras haberse fugado, y ese monólogo del brutal carcelero:

What we’ve got here is failure to communicate

Some men, you just can’t reach

So, you get what we had here, last week

Which is the way he wants it

Well, he gets it

And I don’t like it any more than you men

El planteamiento es sencillo. Luke (Paul Newman) es un prisionero de la penitenciaría de Florida, a causa de una sentencia por haber arrancado los parquímetros en una noche de borrachera. La tozudez de Luke ante los castigos de los responsables de la prisión hace que se convierta en pocos meses en el ídolo del resto de los presidiarios, mientras busca la manera de escapar.

-Beatrix Kiddo alias La Novia alias Mamba Negra /Uma Thurman

Solo por contar algo de este peliculón diremos que Beatrix Kiddo es una ex miembro de el Escuadrón Asesino Víbora Letal, un oscuro grupo de élite de asesinos. Ella trabajó como la mano derecha de Bill (David Carradine), su jefe y amante, una posición que provocó una furiosa envidia de Elle Driver (Daryl Hannah), miembro del mismo grupo. Kiddo, una maestra del hung gar, un estilo de kung fu, es la única «víbora» que aprendió la técnica de los «cinco puntos y palmas que revienta el corazón», un método para matar a una persona rápidamente golpeando cinco puntos de presión alrededor del corazón con las yemas de los dedos. Después de que la víctima da cinco pasos, le explota el corazón y cae muerta. Pai Mei (Gordon Liu), un legendario maestro de artes marciales supuestamente se negó a enseñar esta técnica (dice que es «el golpe más mortal de todas las artes marciales) a Bill o a cualquier otra persona. Sin embargo, la determinación de Kiddo le hace ganarse su respeto, y él le enseña la técnica prohibida – un secreto que Kiddo retiene a Bill hasta que se encuentran para su enfrentamiento final. Te pongo una de las escenas, en las que la lía parda con una japonesita mortal con una bola de acero y una cadena.

-Catherine Tramell / Sharon Stone

Sharon Stone escribe una novela, adora el sexo y pica hielo. Además, cruza y descruza las piernas en una escena mítica en la historia del cine. La peli se llama Instinto Básico

-Léon / Jean Reno

Un asesino a sueldo, Léon (interpretado por el actor Jean Reno), se ve envuelto en un problema al salvarle la vida a una niña llamada Mathilda que se encuentra comprando en el momento en que unos agentes corruptos de la división antinarcóticos del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) masacran en su propia casa a todos los miembros de su familia por problemas de droga. Estos policías tienen como cabecilla a Norman Stansfield (Gary Oldman). Mathilda le pide a Léon que le enseñe a hacer el trabajo que este desempeña; después de ciertas dudas, Léon acepta. La película se convierte en un verdadero drama cuando la niña se enamora de su rescatador y decide vengarse de los culpables de la muerte del único miembro de su familia que apreciaba de verdad: su hermano pequeño. Bola Extra. Esta peli es el debut de Nathalie Portman. Y no tengo mucho más que decir.

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más