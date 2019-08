Mítica Quadrophenia. La ópera rock con música de los Who que veíamos fuera de las salas comerciales. Una vez la programaron en la biblioteca de la Consti en Donosti y hubo hasta hostias para entrar. Hasta el punto que tuvieron que suspender la proyección porque no entraba la gente. Fue al final un sábado en los bajos del Ayuntamiento. Yo fui con Eva y recuerdo que me llamó ella por teléfono para invitarme a salir. Era 1983. Nunca más me ha vuelto a pasar.

Quadrophenia es la historia de los mods de Londres, que se reúnen en Sheperd’s Bush, lugar al que fui en peregrinación en 1986, para rebelarse ante la vida. El protagonista es Jimmy, y es igual que un amigo que teníamos que se llamaba Nacho. Si no has visto la peli, no te la pierdas. si las has visto, vuelve a verla. Al final te entrarán ganas de salir a tomarte unas buenas cervezas. Hay escenas que forman parte de mi educación sentimental. Por ejemplo, cuando Jimmy cambia el disco porque suena una balada y la chica que le gusta está en brazos de otro y pone… My Generation!

O la otra escena en la que Sting baila de forma espectacular en la disco en Brighton, o cuando recorren el paseo marítimo coreando «We are the Mods»… ¿Quién no quería ser un mod?

El problema es que Jimmy se lo creyó. Y aunque el final de Quadrophenia es abierto y ha provocado miles de discusiones, la cuestión es que acaba en los alcantilados con el mar de fondo. Exactamente como Antoine Doinel, el protagonista de Los 400 golpes de François Truffaut. Veamos.

