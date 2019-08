Natalie creció. Perdimos a la protagonista de Léon el Profesional y a una intrépida asesina y emergió la Reina Amidala de Star Wars. Y más cosas. Uno suspira ante tanto talento envuelto en belleza, se resigna y silba.

Natalie Portman (nacida Neta-Lee Hershlag;3​ en hebreo, נטע-לי הרשלג‎;3​ Jerusalén, Israel; 9 de junio de 1981)4​ es una actriz, productora, directora y psicóloga estadounidense de origen israelí (con doble nacionalidad). Es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine por una sola película: el Óscar, el BAFTA, el Globo de oro y el Premio del Sindicato de Actores. Debutó en el cine en la película francesa Léon (1994), donde encarnó el papel de una huérfana que es salvada por un asesino a sueldo. En la década de 1990 interpretó varios papeles protagonistas en filmes como Beautiful Girls y Anywhere But Here, antes de que fuese seleccionada para dar vida al personaje de Padmé Amidala en Star Wars. En 1999, mientras trabajaba en la filmación de Star Wars, ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de Psicología y obtuvo su licenciatura en 2003.5​

