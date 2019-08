“Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas“. Fragmento de ‘En el camino’, ‘On the road’ en su título original. Novela de Jack Kerouac, de la que también hay una peli, pero léete el libro.

Leí ‘On the road’ un verano en Granada. La tenía pendiente de la Universidad, que me la debía. Me la devoré en un par de días. Me llenó de energía y me descubrió un mundo desconocido, el de la Generación Beat. La que precedió a los hippies. La que ya tenía su reparto completo y su banda sonora, el Jazz desenfrenado y bepbopero. Veamos. Este grupito de desastres que se creó en la década de los años cincuenta rechazaban los valores estadounidenses clásicos, exploraron el uso de drogas y tenían una gran libertad sexual. Por decirlo suavemente, son los papás de la Contracultura.

Lo que más recuerdo del libro es lo que hacen nada más llegar a su destino. Mirarse y darse la vuelta, porque lo que importa no es el destino, es el viaje, es el camino, y ellos están en el camino. Lección aprendida.

Pistas para agosto

-La Generación Beat. El grupo inicial fue formado por Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs y Jack Kerouac, los cuales se conocieron en la Universidad de Columbia (New York), el primero de ellos con brillantes ideas y actitud, pero algo desprovisto de talento, los últimos tres actualmente conocidos como el trío básico de dicha generación; posteriormente se unirian Neal Cassady (Icono de la Gereración), Herbert Huncke, John Clellon Holmes. En 1948 se unieron Carl Solomon y Philip Lamantia, en 1950 Gregory Corso y en 1954 Lawrence Ferlinghetti y Peter Orlovsky.

-Sus principales obras literarias son Aullido de Allen Ginsberg (1956), En el camino de Jack Kerouac (1957) y El almuerzo desnudo de William S. Burroughs (1959).

–La Contracultura. son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. El término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro de 1968 El nacimiento de una contracultura. Te lo puedes leer desde este link en pdf.

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más