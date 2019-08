Estuve en París en 1977. He vuelto muchas veces, la última el verano pasado, con los enanos, que les encantó subir a la Torre Eiffel. Los mayores, una vez arriba, brindamos con Moet Chandon, que no está mal. Y cuando paseábamos me convertí en el Flâneur que siempre he querido ser. Y me dio por pensar en todo loq ue ha sido, todo lo que es y todo lo que puede ser.

Y me acordé de Casablanca, al película mítica una noche de agosto en verano, escuchando bobadas como «el mundo se derrumba y nostros nos enamoramos». Bobadas sí, pero qué bobadas tan tiernas y bobaliconas y enamoradiscas.

Y bobadas también insuperables en plan «siempre nos quedará París». Mírate ahora un segundo y pregúntate si tienes algún París en el bolsillo para tener a mano.

También está Supertramp, con un concierto mítico que se llama así a secas, París. «Se trata del álbum en directo por excelencia del grupo. Paris contiene las canciones más memorables de Supertramp, cuenta con su formación clásica, y las interpretaciones son casi impecables. Además de eso, fue grabado poco antes de la salida de Roger Hodgson, por lo que es el testamento final del Supertramp clásico. Si alguna vez quieres saber qué es lo más grande de esta banda, éste no es un mal punto de partida. Si ya conoces su trabajo, es el álbum en directo a conseguir»

Que Subway, que la recomiendo siempre que puedo, aquél verano de 1986 que acabé en brazos de la otra BB mientras me iba a Londres pensando en el metro de París. Pero It’s only mistery, but I Like it!

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más