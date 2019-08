Los vinilos son la banda sonora de mi juventud, de mi adolescencia, de mi infancial. También de mi vida universitaria. Luego viniceron los cedés y más adelante internet y YouTube, Sppotify y compañía. EL sonido, incluso, en los conciertos en directo, era y es tan pluscuamperfecto que siempre he pensado que me faltaba algo.

Hasta esta tarde, que mi amigo me ha mostrado su plato con su ampli y sus altavoes, me ha mostrado su colección de vinilos, hemos seleccionado tres y los hemos puesto. Cómo suenan por dios. Qué maravilla. Ahí está el sonido de las míticas canciones tal y como fueron concebidas para ser escuchadas. Decidido. Tengo un plan. Mi próxima compra es un plato para escuchar los viniclos que tengo en casa, inocentes después de casi tres décadas. ¿Te apuntas??

-The Rolling Stones. Love you Live

Love You Live es el tercer álbum en directo publicado por los Rolling Stones en 1977, grabado durante el Rolling Stones Tour of the Americas ’75, el Rolling Stones Tour of Europe ’76 y presentaciones en Toronto, Canadá, en 1977. Es el tercer álbum en vivo oficial de la banda. Lanzado en septiembre de 1977.

-The Ramones. Crime of the century

End of the Century es el quinto álbum de estudio del grupo norteamericano The Ramones. Fue lanzado el 4 de febrero de 1980 y producido por el productor Phil Spector después de que este se interesó por la banda y se ofreció para producir el álbum. El vocalista Joey Ramone era un admirador de los trabajos que Spector había realizado a lo largo de su carrera, incluyendo álbumes de bandas integradas por chicas y Let It Be de The Beatles. Nosotros les acabábamos de ver en septiembre de 1980 en SS en directo, así que lo esperábamos con ansia. Ahí dentro está Rockn and Roll Radio y Baby I Love You. Nada más que decir.

-Bruce Springsteen: The River

Me compré el doble álbum en segundo de BUP. Y mi vida cambió. Os dejo la primera vez que el Boss tocó en directo The River, en un vídeo en el que el público no corea la letra porque simplemente es la primera vez que la escucha y no se la sabe.

Comprobar la diferencia

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más