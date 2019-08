Y, por fin, llegamos a la comida. Ahora que está tan de moda cocinar y que hace un calor irritante, el poke hawaiano viene de miedo. El poke (en hawaiano ‘sección’ o ‘cortar’) es una ensalada de pescado crudo servida como aperitivo o plato principal en la cocina hawaiana.

Dice El Comidista que el poke es más barato que el sushi y más completo que la ensalada. Añade que el poké triunfa en Estados Unidos por fresco, sano, rápido y asequible. Mientras se abre paso en España, te enseñamos a preparar este plato hawaiano que mezcla arroz, pescado marinado y todo tipo de añadidos. Además, El Comidista te enseña a hacer Poke sin que te salga arroz con cosas. Dice que es el plato de moda y, por una vez, no se trata de una tontada. El poké ha venido para quedarse, así que conviene aprender a preparar en casa este batiburrillo hawaiano de arroz, pescado y otros ingredientes.

Os pongo una receta por si os venís arriba.

Salmón fresco, limpias y lo cortas en dados. Lo marinas en salsa de soja con aceite de sésamo durante 15 minutos. Reservas en el frigo, que hace mucha calor. Te haces un arroz blanco como si fuera para sushi, no tienes más que seguir las instrucciones del fabricante. Echas azúcar al vinagre de arroz y lo calientas para que se disuelva. Aliñas el arroz con esta mezcla. Ya tienes salmón y arroz, cada uno de ellos con su aliño. Y ahora empieza el festivakl de colores y sabores. No falla nunca echarle dados de tomate, rodajas finas de aguacate, láminas de pepino, gajos de cebolla, cebolla morada o cebolleta. Lo aliñas con zumo de lima y lo coronas con algún fruto seco que tengas a mano, bien picadito. Al día siguiente, repites y le añades alcaparras, aceitunas negras y verdes, guindillas. Ten a mano las algas japonesas y las aliñas y te saldrá una tercera versión. Cambia el salmón por unos buenos trozos de pollo y ya sigues para bingo. No te olvides de probarlo con un buen trozo de atún rojo en daditos. Mira el vídeo que te he puesto que hay una receta sabrosísima y muchos trucos. #ÑamÑam

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más

