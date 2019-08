Las piscinas son parte fundamental del verano: El mar, la montaña, el campo, la piscina. Pueden llegar a ser incluso sexis. Aunque últimamente son demasiado comunes.

El Nadador, con un Burt Lancaster en el mejor papel de su carrera, trata de piscinas, trata de ti y de la vida que se te disipa entre los dedos. Burt Lancaster tenía cincuenta y cinco años en el momento de dar vida al protagonista de esta película absorbente y nostálgica, y la película parece creada a su medida. No es sólo un ácido comentario social del llamado «sueño americano», sino también un excelente retrato de los principales miedos del ser humano, el final de la juventud, el transcurrir de los años.

Se suma así El Nadador y su relato original a mis tres libros necesarios para enfocar el final de la juventud, y que hay que leer cuando se empieza en ella. Ahí van.

-‘El filo de la navaja’

Escrita por Somerset Maugham. Pues que es la lucha de un tipo con suerte por ser feliz. Y que tiene dos historias dentro de la historia. La primera es la del protagonista y de quienes le rodean. La angustia que el autor genera en el lector al ver cómo va desaprovechando todas y cada una de las oportunidades que la vida le va poniendo delante pese a ser un tipo llamado a la desgracia. En la novela, todos finalmente consiguen lo que quieren, pero Somerset prolonga la angustia, exactamente, hasta el último párrafo, donde resuelve todos los enigmas y el guión cobra su sentido en una segunda historia, la narrativa, difícilmente igualable. Me la recomendó Maite Larzabal, mi madre. NOTA: Pues resulta que también hay película, y la he encontrado completa y en español en YouTube.

–‘La espuma de los días’

Que el paso del tiempo es inexorable, y pese a tener un piano que hace cócteles deliciosos según las notas y sinfonías que toques, si decides permanecer forever young te expulsan de tu paraíso terrenal. Me la recomendó Cris Vera. Es una segunda opción para encarar la madurez. La de Somerset es la renuncia material en busca de la felicidad espiritual. La de Boris Vian es la expulsión del paraíso. Falta la tercera que completa la tríada de novelas del siglo XX que son imprescindibles para aprender a dejar de ser joven que, no nos confundamos, no quiere decir hacerse mayor. Nótese el agrio matiz. Estaba completamente extasiado. La angustia existencial que muchos jóvenes de otras generaciones, ya fueran de los Locos Años Veinte o de los Años Sesenta y Sartre, estaba perfectamente explicada, contenida y transmitida en estas tres obras. Increíble. NOTA: Me acabo de enterar que hay una peli.

–‘Tender is the night’.

Es la tercera que me leí y la que me hizo recuperar en una curiosa hilazón mental las dos anteriores como dignas de una trilogía perfecta para treintañeros con síndrome de Peter Pan. Me la recomendó Ana Munain, mi amiga. La definió en una sola palabra. Esa palabra que explica, describe y define algo que yo he sentido, que conozco y que a veces, solo a veces, te sucede en la vida y te hace saber que estás vivo. Enrique Meneses habla de ello en sus memorias, cuando dice que en esta vida hay dos o tres momentos que sabes que son únicos e irrepetibes. Y Meneses sabe lo que se dice. La palabra que los define es ‘fulgor’. Y la novela es la de otro tipo que lo tiene, y que lo pierde porque le da la gana. Más angustia. Más juventud, divino tesoro en un barco hundido por el paso del tiempo. NOTA: Resulta que esta novela también tiene su peli!!!

-Una canción extraña de Radio Futura, que recuerdo la letra de memoria, y me sugería aventuras:

«En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol».

Recuerda. Hay que besarse más. Y en verano, mucho más

CRÉDITOS DE LA ILUSTRACIÓN:

Bastien Vivès (París, 1984) lleva toda una carrera dedicada a representar el día a día de su generación: los milenials +INFO:

Bastien Vivès: historias en cómic de la generación milenial